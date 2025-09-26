Каллас: Трамп обіцяв зупинити вбивства в Україні, це не на нашій совісті

Дипломатка ЄС зазначила, що Трамп іде з добрими намірами до РФ, але Путін зловживає цим

Кая Каллас (Фото: facebook.com/kallaskaja)

Європа не несе відповідальності за допомогу Україні у припиненні повномасштабної війни поодинці. Про це заявила верховна представниця Європейського союзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас і нагадала про слова президента США, передає Politico.

"Це він обіцяв зупинити вбивства. Так що це не може бути на нашій совісті. Америка – найбільший союзник у НАТО. Тому, якщо говорити про те, що має робити НАТО, це також означає, що має робити й Америка", – сказала вона.

Американський президент Дональд Трамп посилив тиск на країни НАТО, щоб вони відмовилися від російської нафти та інших енергоносіїв. Каллас зазначила, що закупівлі Євросоюзом нафти РФ скоротилися на 80%, а ще було введено 19-й пакет санкцій. І якби всі союзники наслідували цей приклад, то війна Росії проти України завершилася б швидше.

Каллас заявила, що Вашингтон має зіграти свою роль у тому, щоб переконати Угорщину і Словаччину "відмовитися від своєї залежності". За її словами, у Трампа є "важелі впливу".

"Ви йдете з добрими намірами, ви пропонуєте все це, щоб [Росія] сіла за стіл переговорів, але насправді вони лише загострюють ситуацію... Путін зловживає цією доброю волею. Тепер питання в тому, що з цим робити?" – зазначила представниця ЄС.