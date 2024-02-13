Каллас: Заявления Трампа должны стать будильником для стран ЕС, вклад которых не так велик

Премьер Эстонии заявила, что члены Евросоюза должны увеличить расходы на оборону, и "вместе стать сильнее"

Кая Каллас (Фото: Facebook премьера)

Премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что слова 45-го президента США о НАТО должны стать своеобразным "будильником" для европейских союзников.

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На предвыборном митинге в Южной Каролине Трамп заявил, что будет поощрять Россию нападать на страны НАТО, "недостаточно платящие взносы" в Альянс. По его мнению, такие страны являются "нарушителями".

"Я думаю, слова американского кандидата в президенты могут послужить будильником для некоторых членов ЕС, вклад которых не столь велик", - сказала она.

Каллас добавила, что члены Евросоюза должны увеличить расходы на оборону, и "вместе стать сильнее".

С ней согласилась президент Европарламента Роберта Метсола. Она заявила: "В случае любого подобного заявления нужно осознавать опасность, которую она влечет, но также важна наша непреклонность вкладывать больше в тот случай, если мы останемся в одиночестве".

Действующий президент США Байден подверг критике заявление Трампа, назвав его "полезным прислужником" Путина.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что НАТО "не может быть военным союзом, который зависит от прихотей президента США".

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии и главная конкурентка Трампа Никки Гейли заявила: "Нельзя становиться на сторону того, кто ворвался в страну, где полмиллиона человек погибли или пострадали из-за Путина ".

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