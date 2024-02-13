Каллас: Заявления Трампа должны стать будильником для стран ЕС, вклад которых не так велик
Премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что слова 45-го президента США о НАТО должны стать своеобразным "будильником" для европейских союзников.
На предвыборном митинге в Южной Каролине Трамп заявил, что будет поощрять Россию нападать на страны НАТО, "недостаточно платящие взносы" в Альянс. По его мнению, такие страны являются "нарушителями".
"Я думаю, слова американского кандидата в президенты могут послужить будильником для некоторых членов ЕС, вклад которых не столь велик", - сказала она.
Каллас добавила, что члены Евросоюза должны увеличить расходы на оборону, и "вместе стать сильнее".
С ней согласилась президент Европарламента Роберта Метсола. Она заявила: "В случае любого подобного заявления нужно осознавать опасность, которую она влечет, но также важна наша непреклонность вкладывать больше в тот случай, если мы останемся в одиночестве".
- Действующий президент США Байден подверг критике заявление Трампа, назвав его "полезным прислужником" Путина.
- Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что НАТО "не может быть военным союзом, который зависит от прихотей президента США".
- Кандидат на пост президента США от Республиканской партии и главная конкурентка Трампа Никки Гейли заявила: "Нельзя становиться на сторону того, кто ворвался в страну, где полмиллиона человек погибли или пострадали из-за Путина ".
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