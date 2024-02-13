Каллас: Заяви Трампа мають "розбудити" країни ЄС, внесок яких не такий великий

Прем'єрка Естонії заявила, що члени Євросоюзу мають збільшити витрати на оборону, і "разом стати сильнішими"

Кая Каллас (Фото: Facebook прем'єрки)

Прем'єрка Естонії Кая Каллас заявила, що слова 45-го президента США про НАТО мають стати своєрідним "будильником" для європейських союзників.

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На передвиборчому мітингу у Південній Кароліні Трамп заявив, що заохочуватиме Росію нападати на країни НАТО, які "недостатньо платять внески" до Альянсу. На його думку, такі країни є "порушниками".

"Я думаю, слова американського кандидата в президенти можуть послужити будильником для деяких членів ЄС, внесок яких не настільки великий", – сказала вона.

Каллас додала, що члени Євросоюзу мають збільшити витрати на оборону, і "разом стати сильнішими".

З нею погодилася президентка Європарламенту Роберта Метсола. Вона заявила: "У разі будь-якої подібної заяви потрібно усвідомлювати небезпеку, яку вона тягне, але також важлива наша непохитність вкладати більше на той випадок, якщо ми залишимося на самоті".

Чинний президент США Байден розкритикував заяву Трампа, назвавши його "корисним прислужником" Путіна.

Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що НАТО "не може бути військовим союзом, який залежить від примх президента США".

Кандидатка на посаду президента США від Республіканської партії й головна конкурентка Трампа Ніккі Гейлі заявила: "Не можна ставати на бік того, хто вдерся в країну, де пів мільйона людей загинули або постраждали через Путіна".

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