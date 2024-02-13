Каллас: Заяви Трампа мають "розбудити" країни ЄС, внесок яких не такий великий
Прем'єрка Естонії Кая Каллас заявила, що слова 45-го президента США про НАТО мають стати своєрідним "будильником" для європейських союзників.
На передвиборчому мітингу у Південній Кароліні Трамп заявив, що заохочуватиме Росію нападати на країни НАТО, які "недостатньо платять внески" до Альянсу. На його думку, такі країни є "порушниками".
"Я думаю, слова американського кандидата в президенти можуть послужити будильником для деяких членів ЄС, внесок яких не настільки великий", – сказала вона.
Каллас додала, що члени Євросоюзу мають збільшити витрати на оборону, і "разом стати сильнішими".
З нею погодилася президентка Європарламенту Роберта Метсола. Вона заявила: "У разі будь-якої подібної заяви потрібно усвідомлювати небезпеку, яку вона тягне, але також важлива наша непохитність вкладати більше на той випадок, якщо ми залишимося на самоті".
- Чинний президент США Байден розкритикував заяву Трампа, назвавши його "корисним прислужником" Путіна.
- Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що НАТО "не може бути військовим союзом, який залежить від примх президента США".
- Кандидатка на посаду президента США від Республіканської партії й головна конкурентка Трампа Ніккі Гейлі заявила: "Не можна ставати на бік того, хто вдерся в країну, де пів мільйона людей загинули або постраждали через Путіна".
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