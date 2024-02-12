Конкурентка Трампа розкритикувала його заяву про НАТО: Не можна ставати на бік агресора
Кандидатка на посаду президента США від Республіканської партії та головна конкурентка американського екслідера Дональда Трампа відреагувала на його заяви про НАТО. В інтерв'ю CBS вона заявила, що не можна ставати на бік агресора.
На передвиборчому мітингу у Південній Кароліні Трамп заявив, що заохочуватиме Росію нападати на країни НАТО, які "недостатньо платять внески" до Альянсу. На його думку, такі країни є "порушниками".
"Не можна ставати на бік того, хто вдерся в країну, де пів мільйона людей загинули або постраждали через Путіна. Не ставайте на бік того, хто продовжує брехати", – відреагувала Гейлі.
На запитання, чи буде вона підтримувати принцип НАТО про те, що напад на одного є нападом на всіх, якщо стане президенткою, Гейлі відповіла ствердно і додала: "НАТО – це історія успіху протягом останніх 75 років <...> НАТО дозволяє нам запобігати війні. Ми повинні завжди зосереджуватися на запобіганні війні".
Вона переконана, що США потрібні друзі, і щоб союзники по НАТО зробили свій внесок, "є способи зробити це, не сидячи й кажучи Росії: Роби, що хочеш з цими країнами".
- Чинний президент США Байден розкритикував заяву Трампа, назвавши його "корисним прислужником" Путіна.
- Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що НАТО "не може бути військовим союзом, який залежить від примх президента США".
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