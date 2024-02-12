Конкурентка Трампа розкритикувала його заяву про НАТО: Не можна ставати на бік агресора

Ніккі Гейлі (Фото: ЕРА/ERIK S. LESSER)

Кандидатка на посаду президента США від Республіканської партії та головна конкурентка американського екслідера Дональда Трампа відреагувала на його заяви про НАТО. В інтерв'ю CBS вона заявила, що не можна ставати на бік агресора.

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На передвиборчому мітингу у Південній Кароліні Трамп заявив, що заохочуватиме Росію нападати на країни НАТО, які "недостатньо платять внески" до Альянсу. На його думку, такі країни є "порушниками".

"Не можна ставати на бік того, хто вдерся в країну, де пів мільйона людей загинули або постраждали через Путіна. Не ставайте на бік того, хто продовжує брехати", – відреагувала Гейлі.

На запитання, чи буде вона підтримувати принцип НАТО про те, що напад на одного є нападом на всіх, якщо стане президенткою, Гейлі відповіла ствердно і додала: "НАТО – це історія успіху протягом останніх 75 років <...> НАТО дозволяє нам запобігати війні. Ми повинні завжди зосереджуватися на запобіганні війні".

Вона переконана, що США потрібні друзі, і щоб союзники по НАТО зробили свій внесок, "є способи зробити це, не сидячи й кажучи Росії: Роби, що хочеш з цими країнами".

Чинний президент США Байден розкритикував заяву Трампа, назвавши його "корисним прислужником" Путіна.

Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що НАТО "не може бути військовим союзом, який залежить від примх президента США".

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