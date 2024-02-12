Конкурент Трампа ответила на его заявление о НАТО: Нельзя становиться на сторону агрессора

Никки Хейли (Фото: ЭРА/ERIK S. LESSER)

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии и главный конкурент американского экс-лидера Дональда Трампа отреагировала на его заявления о НАТО. В интервью CBS она заявила, что нельзя становиться на сторону агрессора.

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На предвыборном митинге в Южной Каролине Трамп заявил, что будет поощрять Россию нападать на страны НАТО, которые "недостаточно платят взносов" в Альянс. По его мнению, такие страны являются "нарушителями".

"Нельзя становиться на сторону вторгшегося в страну, где полмиллиона человек погибли или пострадали из-за Путина. Не становитесь на сторону того, кто продолжает лгать", – отреагировала Хейли.

На вопрос, будет ли она поддерживать принцип НАТО о том, что нападение на одного является нападением на всех, если станет президентом, Хейли ответила утвердительно и добавила: "НАТО – это история успеха за последние 75 лет <...> НАТО позволяет нам предотвращать войны. Мы должны всегда сосредотачиваться на предотвращении войны".

Она убеждена, что США нужны друзья, и чтобы союзники по НАТО внесли свой вклад, "есть способы сделать это, не сидя и говоря России: Делай, что хочешь с этими странами".

Действующий президент США Байден подверг критике заявление Трампа, назвав его "полезным прислужником" Путина.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что НАТО "не может быть военным союзом, который зависит от прихотей президента США".

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