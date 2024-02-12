Конкурент Трампа ответила на его заявление о НАТО: Нельзя становиться на сторону агрессора
Кандидат на пост президента США от Республиканской партии и главный конкурент американского экс-лидера Дональда Трампа отреагировала на его заявления о НАТО. В интервью CBS она заявила, что нельзя становиться на сторону агрессора.
На предвыборном митинге в Южной Каролине Трамп заявил, что будет поощрять Россию нападать на страны НАТО, которые "недостаточно платят взносов" в Альянс. По его мнению, такие страны являются "нарушителями".
"Нельзя становиться на сторону вторгшегося в страну, где полмиллиона человек погибли или пострадали из-за Путина. Не становитесь на сторону того, кто продолжает лгать", – отреагировала Хейли.
На вопрос, будет ли она поддерживать принцип НАТО о том, что нападение на одного является нападением на всех, если станет президентом, Хейли ответила утвердительно и добавила: "НАТО – это история успеха за последние 75 лет <...> НАТО позволяет нам предотвращать войны. Мы должны всегда сосредотачиваться на предотвращении войны".
Она убеждена, что США нужны друзья, и чтобы союзники по НАТО внесли свой вклад, "есть способы сделать это, не сидя и говоря России: Делай, что хочешь с этими странами".
- Действующий президент США Байден подверг критике заявление Трампа, назвав его "полезным прислужником" Путина.
- Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что НАТО "не может быть военным союзом, который зависит от прихотей президента США".
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