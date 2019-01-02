Кампания Тимошенко уперлась в потолок - Сюмар

Юлия Тимошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Политический технолог, нардеп от Народного фронта Виктория Сюмар считает, что сейчас нельзя однозначно сказать, что Юлия Тимошенко выиграет президентские выборы в марте 2019 года. Об этом она сообщила в интервью LIGA.net.

«Как для человека, который получил очень важное преимущество - психологическую уверенность общества, что именно она станет президентом - упереться в 20-процентный потолок значит, что антирейтинг имеет огромное значение», - сказала Сюмар.

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По ее мнению, предвыборная кампания Тимошенко «красивая, дорогая и во многом упершаяся в потолок».

«Ей удалось показать, что она политик президентского уровня. Что касается молодежного электората, то я уверена, что это абсолютно бесполезные попытки получить их голоса. Она просто не чувствует нового общества с его инновациями и электрокарами», - добавила Сюмар.

Она считает, что Тимошенко может быть мобилизующим фактором для того, чтобы молодежный электорат вообще пришел на выборы и проголосовал за кого-либо другого, какого то «вожделенного нового».

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