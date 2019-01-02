Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
02.01.2019, 09:37

Кампания Тимошенко уперлась в потолок - Сюмар

Кампания Тимошенко уперлась в потолок - Сюмар - Фото
Юлия Тимошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По мнению Сюмар, Тимошенко не удастся заполучить голоса продвинутой молодежи

Реклама
Реклама

Политический технолог, нардеп от Народного фронта Виктория Сюмар считает, что сейчас нельзя однозначно сказать, что Юлия Тимошенко выиграет президентские выборы в марте 2019 года. Об этом она сообщила в интервью LIGA.net.

«Как для человека, который получил очень важное преимущество - психологическую уверенность общества, что именно она станет президентом - упереться в 20-процентный потолок значит, что антирейтинг имеет огромное значение», - сказала Сюмар.

Реклама

По ее мнению, предвыборная кампания Тимошенко «красивая, дорогая и во многом упершаяся в потолок».

«Ей удалось показать, что она политик президентского уровня. Что касается молодежного электората, то я уверена, что это абсолютно бесполезные попытки получить их голоса. Она просто не чувствует нового общества с его инновациями и электрокарами», - добавила Сюмар.

Она считает, что Тимошенко может быть мобилизующим фактором для того, чтобы молодежный электорат вообще пришел на выборы и проголосовал за кого-либо другого, какого то «вожделенного нового».

Читайте также: Кто выходит во второй тур выборов президента: итоги двух опросов за декабрь

Отправить:
Распечатать:
Теги: юлия тимошенко, виктория сюмар
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 