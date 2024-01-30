Камышин рассказал, что у оружия в Украине есть формула "Цена – убийство": что это значит

Украина должна вкладывать как можно больше денег в дроны, заявил министр

ПТРК Стугна (Скриншот)

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил в интервью The Times, что у каждого оружия украинского производства есть формула "Цена – убийство".

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"Это звучит скучно, но есть формула: "Стоимость – убийство". Она применяется почти к каждому оружию, которое производит Украина", – сказал министр.

По его словам, одна ракета из противотанкового ракетного комплекса "Стугна" убивает в среднем трех российских солдат и в среднем стоит $4613. В то же время, соотношение "цена – убийство" FPV-дрона – около $1650.

Из-за подсчетов по этой формуле Камышин пришел к выводу, что Украина должна вкладывать как можно больше денег в дроны.

19 декабря 2023 года президент пообещал, что Украина в следующем году произведет миллион дронов.

Камышин впоследствии уточнил, что глава государства имел в виду только FPV-дроны. По его словам, уже в декабре Украина производит более 50 000 FPV-дронов в месяц.

В Минобороны заявили, что Украина наращивает производство дронов-камикадзе, чтобы компенсировать недостаток артиллерийских снарядов на фронте.

22 декабря Камышин заявил, что Украина имеет возможности производить боеприпасы для дронов, есть более 50 государственных и частных производителей.

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