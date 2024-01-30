Камишін розповів, що у кожної зброї в Україні є формула "Ціна – вбивство": що це означає

Україна має вкладати якомога більше грошей у дрони, заявив міністр

ПТРК Стугна (Скриншот)

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив у інтерв'ю The Times, що в кожної зброї українського виробництва є формула "Ціна – вбивство".

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"Це звучить нудно, але є формула: "Вартість – вбивство". Вона застосовується майже до кожної зброї, яку виробляє Україна", – сказав міністр.

За його словами, одна ракета з протитанкового ракетного комплексу "Стугна" вбиває в середньому трьох російських солдатів і в середньому коштує $4613. Водночас співвідношення "ціна – вбивство" FPV-дрона – близько $1650.

Через підрахунки за цією формулою Камишін дійшов висновку, що Україна має вкладати якомога більше грошей у дрони.

19 грудня 2023 року президент пообіцяв, що Україна наступного року виготовить мільйон дронів.

Камишін згодом уточнив, що глава держави мав на увазі лише FPV-дрони. За його словами, вже у грудні Україна виробляє понад 50 000 FPV-дронів на місяць.

У Міноборони заявили, що Україна нарощує виробництво дронів-камікадзе, щоб компенсувати нестачу артилерійських снарядів на фронті.

22 грудня Камишін заявив, що Україна має спроможності виробляти боєприпаси для дронів, є понад 50 державних та приватних виробників.

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