Канада отзывает из Украины второстепенный персонал своего посольства
Сегодня, 30 января, Министерство международных дел Канады опубликовало решение о временном отзыве части персонала из посольства Канады в Украине из-за угрозы со стороны России. Об этом сообщается на сайте министерства.
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Как отмечается, Канада приняла решение временно отозвать из Украины второстепенных канадских сотрудников посольства и оставшихся членов семей дипломатов.
"Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией, нашим главным приоритетом остается безопасность канадцев", – говорится в сообщении.
Как отмечается, посольство Канады в Украине остается открытым.
Канада усилит команду посольства в Киеве должностными лицами, обладающими опытом в таких областях, как реформа сектора безопасности, управление конфликтами, демократическая реформа, консульские услуги и дипломатия.
"Вместе они увеличат наш дипломатический потенциал и позволят нам продолжать оценивать и реагировать на меняющуюся ситуацию в поддержку Украины", – говорится в решении внешнеполитического ведомства Канады.
- Об отзыве членов семей сотрудников посольств или части самих дипломатов заявили США, Великобритания, Австралия и Германия.
- В МИД назвали такие шаги "преждевременными" и напомнили: в стране работают 129 посольств, об эвакуации заявили лишь четыре.
- Зеленский назвал эвакуацию посольств "тонкостями сложной дипломатической игры".
- 26 января посольство США призвало американских граждан покинуть Украину из-за российской угрозы.
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