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Канада отзывает из Украины второстепенный персонал своего посольства

Цей матеріал також доступний українською
30.01.2022, 21:15
Канада отзывает из Украины второстепенный персонал своего посольства - Фото
Канада (фото - flagstore.ca) Фото: flagstore.ca

Сегодня, 30 января, Министерство международных дел Канады опубликовало решение о временном отзыве части персонала из посольства Канады в Украине из-за угрозы со стороны России. Об этом сообщается на сайте министерства.

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Как отмечается, Канада приняла решение временно отозвать  из Украины второстепенных канадских сотрудников посольства и оставшихся членов семей дипломатов.

"Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией, нашим главным приоритетом остается безопасность канадцев", – говорится в сообщении.

Как отмечается, посольство Канады в Украине остается открытым.

Канада усилит команду посольства в Киеве должностными лицами, обладающими опытом в таких областях, как реформа сектора безопасности, управление конфликтами, демократическая реформа, консульские услуги и дипломатия.

"Вместе они увеличат наш дипломатический потенциал и позволят нам продолжать оценивать и реагировать на меняющуюся ситуацию в поддержку Украины", – говорится в решении внешнеполитического ведомства Канады.

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Наталия Медведева
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