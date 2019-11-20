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Канада в ближайшее время снимет санкции с Портнова - посол

Канада в ближайшее время снимет санкции с Портнова - посол - Фото
Андрей Портнов Фото: Скриншот видео
20.11.2019, 15:20

Ранее ГПУ написало в МИД Канады, что оснований для санкций против Портнова нет

Правительство Канады в ближайшее время снимет санкции с бывшего замглавы Администрации президента Андрея Портнова. Об этом изданию Слідство.Інфо сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

"Мы не знаем точно дату", - сказал он, но отметил, что снятие санкций состоится "скоро".

  • Первые канадские санкции против окружения беглого экс-президента Виктора Януковича были введены 5 марта 2014 и с тех пор оставались в силе.
  • 24 марта Канада продлила санкции против Януковича и его окружения.
  • 30 июля Генпрокуратура направила письмо в посольство Украины в Канаде, а также в Министерство иностранных дел и международной торговли Канады, в котором сообщила, что для санкций против Портнова нет оснований. 
  • 17 октября Апелляционный суд Киева оставил в силе решение Печерского суда о возмещении Портнову почти 7 млн грн из госбюджета по его иску о защите чести и достоинства. В иске Портнов настаивал на том, что Канада ввела против него санкции на основании письма ГПУ с недостоверной информацией о его участии в уголовном деле.

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