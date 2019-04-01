Кандидаты не использовали "сетки" для фальсификаций - КИУ

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Технология сеток для подкупа избирателей и фальсификации результатов не была использована на выборах 31 марта. Об этом сообщил журналистам на брифинге гендиректор КИУ Алексей Кошель, передает корреспондент LIGA.net.

"Отдельная благодарность кандидатам на пост президента Украины за то, что они не применили сетевые методы работы... Мы видели в этом наибольшую проблему после заявлений МВД и СБУ о возможных технологиях сетевого подкупа. Мы ждём расследования этих дел. Важно, чтобы были прецеденты привлечения к ответственности", - сказал он.

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Кошель также отметил, что системных нарушений с подкупом избирателей и фальсификацией голосования на избирательных участках не зафиксировано.

Он не исключил, что кандидаты будут обжаловать результаты по отдельным участками. В то же время, по его словам, нет оснований для массового обжалования.

Ранее глава КВУ сообщил, что нарушения на выборах не повлияли на результат первого тура.

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