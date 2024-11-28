Кандидаты в администрацию Трампа столкнулись с рядом угроз их жизни

ФБР сообщило, что проводит расследование этих инцидентов в сотрудничестве с другими правоохранительными органами

Каролин Ливитт (Фото: ЕРА / Jabin Botsford)

Несколько кандидатов на должности в администрации Дональда Трампа и его назначенцы стали объектами "насильственных, неамериканских угроз их жизни". Об этом заявила представитель переходной команды избранного президента США Каролина Ливитт, передает CNN.

По ее словам, угрозы охватывали различные формы запугивания: от сообщений о фальшивых минированиях до других провокаций, заставлявших правоохранителей реагировать в экстренном порядке.

Ливитт подчеркнула, что правоохранительные органы оперативно приняли меры по защите лиц, ставших объектами этих нападений. Она добавила, что Трамп и его команда благодарны за их усилия.

Среди получавших угрозы – Элиз Стефаник, которую Трамп избрал на должность посла США в ООН; Мэтт Гетц, снявший свою кандидатуру на должность генерального прокурора; Лори Чавес-Деремер, конгрессвумен от Орегона, номинированная на пост министра труда, и Ли Зелдин, бывший конгрессмен из Нью-Йорка, который должен был возглавить Агентство по охране окружающей среды.

ФБР сообщило, что проводит расследование этих инцидентов в сотрудничестве с другими правоохранительными органами. Администрация действующего президента Джо Байдена также следит за ситуацией.

10 августа 2024 года штаб Трампа сообщил, что часть их внутренних коммуникаций была взломана, обвинив в этом иранское правительство.

25 сентября американская разведка предупредила Трампа о реальных угрозах его жизни, поступающих из Ирана.

8 ноября Министерство юстиции США опубликовало детали дела о заговоре, организованном Ираном для убийства Трампа во время его кандидатства на президентский пост.