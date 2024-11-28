Кандидати в адміністрацію Трампа зіткнулися з низкою погроз їхньому життю

ФБР повідомило, що проводить розслідування цих інцидентів у співпраці з іншими правоохоронними органами

Каролін Лівітт (Фото: ЕРА / Jabin Botsford)

Кілька кандидатів на посади в адміністрації Дональда Трампа та його призначенці стали об'єктами "насильницьких, неамериканських погроз їхньому життю". Про це заявила речниця перехідної команди обраного президента США Кароліна Лівітт, передає CNN.

За її словами, погрози охоплювали різні форми залякування: від повідомлень про фальшиві мінування до інших провокацій, які змушували правоохоронців реагувати в екстреному порядку.

Лівітт підкреслила, що правоохоронні органи оперативно вжили заходів для захисту осіб, які стали об’єктами цих нападів. Вона додала, що Трамп і його команда вдячні за їхні зусилля.

Серед тих, хто отримував погрози, – Еліс Стефанік, яку Трамп обрав на посаду посла США в ООН; Метт Гетц, який зняв свою кандидатуру на посаду генерального прокурора; Лорі Чавес-Деремер, конгресвумен від Орегону, номінована на пост міністерки праці, та Лі Зелдін, колишній конгресмен із Нью-Йорка, який мав очолити Агентство з охорони довкілля.

ФБР повідомило, що проводить розслідування цих інцидентів у співпраці з іншими правоохоронними органами. Адміністрація чинного президента Джо Байдена також стежить за ситуацією.

10 серпня 2024 року штаб Трампа повідомив, що частина їхніх внутрішніх комунікацій була зламана, звинувативши в цьому іранський уряд.

25 вересня американська розвідка попередила Трампа про реальні загрози його життю, які надходять з Ірану.

8 листопада Міністерство юстиції США опублікувало деталі справи щодо змови, організованої Іраном для вбивства Трампа під час його кандидатства на президентський пост.