Канцлер Германии позвонил Путину: осудил его планы и призвал к "немедленной" деэскалации
Сегодня, 21 февраля, во второй половине дня канцлер Германии Олаф Шольц говорил с президентом России Владимиром Путиным. Канцлер осудил планы Путина по признанию террористов на оккупированных территориях Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба правительства ФРГ.
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Как отмечается, переговоры вновь были сосредоточены на ситуации в Украине и вокруг нее и дислокации российских войск на российско-украинской и беларуско-украинской границах.
Путин проинформировал Шольца о сегодняшнем заседании Совета безопасности России.
Канцлер Германии осудил планы России признать "независимыми" оккупированные районы Донецкой и Луганской областей Украины.
"Такой шаг будет вопиющим нарушением минских соглашений о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины и будет односторонним нарушением этих договоренностей со стороны России", – говорится в сообщении.
В ходе переговоров канцлер призвал президента РФ к немедленной деэскалации и отводу войск от границы с Украиной.
Шольц подчеркнул, что сейчас важно, особенно на востоке Украины, соблюдать режим прекращения огня и подать знаки деэскалации.
"Россия несет здесь особую ответственность", – сообщает сайт правительства ФРГ.
Отмечается, что в настоящее время канцлер консультируется со своими ближайшими партнерами, в том числе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским.
- 15 февраля 2022 года нелегитимная Госдума проголосовала за проект постановления об обращении к Путину о признании террористических организаций ЛНР и ДНР "независимыми республиками".
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что если РФ признает оккупированные регионы республиками, это будет означать де-юре и де-факто выход РФ из минских соглашений. С аналогичной позицией выступили в Офисе президента.
- 21 февраля главари террористов попросили Путина признать оккупированные районы Донбасса.
- Путин собрал Совбез РФ, на котором большинство его участников высказалось за признание террористов на Донбассе. Путин пообещал сегодня принять решение.
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