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Канцлер Германии позвонил Путину: осудил его планы и призвал к "немедленной" деэскалации

Цей матеріал також доступний українською
21.02.2022, 19:51
Канцлер Германии позвонил Путину: осудил его планы и призвал к
Олаф Шольц (Фото: EPA-EFE/Mauro Scrobogna)

Сегодня, 21 февраля, во второй половине дня канцлер Германии Олаф Шольц говорил с президентом России Владимиром Путиным. Канцлер осудил планы Путина по признанию террористов на оккупированных территориях Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба правительства ФРГ.

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Как отмечается, переговоры вновь были сосредоточены на ситуации в Украине и вокруг нее и дислокации российских войск на российско-украинской и беларуско-украинской границах.

Путин проинформировал Шольца о сегодняшнем заседании Совета безопасности России.

Канцлер Германии осудил планы России признать "независимыми" оккупированные районы Донецкой и Луганской областей Украины.

"Такой шаг будет вопиющим нарушением минских соглашений о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины и будет односторонним нарушением этих договоренностей со стороны России", – говорится в сообщении.

В ходе переговоров канцлер призвал президента РФ к немедленной деэскалации и отводу войск от границы с Украиной.

Шольц подчеркнул, что сейчас важно, особенно на востоке Украины, соблюдать режим прекращения огня и подать знаки деэскалации.

"Россия несет здесь особую ответственность", – сообщает сайт правительства ФРГ.

Отмечается, что в настоящее время канцлер консультируется со своими ближайшими партнерами, в том числе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Наталия Медведева
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Германия Донбасс владимир путин олаф шольц
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