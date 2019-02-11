Капитан "Норда" официально не пересекал админграницу — ГПСУ

Владимир Горбенко

Капитан судна "Норд" Владимир Горбенко, который якобы находится в аннексированном Россией Крыму, официально не пересекал админграницу между Украиной и полуостровом, а также границу между Украиной и РФ. Об этом сообщили в ГПСУ, пишет Украинская правда.

"Что мы можем утверждать сейчас, что официально ни контролируемую границу с Российской Федерацией, ни админрубеж с временно оккупированным Крымом он не пересекал", – подчеркнул пресс-секретарь ГПСУ Олег Слободян.

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Вместе с тем, пограничники видели информацию о том, что Горбенко якобы находится в Крыму, и сейчас изучают ее.

25 марта 2018 года пограничники задержали в украинских водах Азовского моря рыболовецкое судно "Норд" под флагом РФ, зарегистрированное во временно аннексированном Крыму.

Члены экипажа плавсредства - десять человек - нарушили порядок выезда с оккупированной территории и имели при себе паспорта граждан России, незаконно выданные в Керчи.

30 марта суд арестовал судно. 19 июня Херсонский горсуд отказался продлевать арест и позволил Горбенко выехать в Крым.

28 января появилась информация об исчезновении капитана "Норда". Через пару дней по этому факту открыли уголовное производство.