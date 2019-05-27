Карикатурист показал Путина, сконфуженного "Зеленскими": фото

Владимир Путин (фото - ЕРА)

Карикатурист Сергей Елкин изобразил для Радио Свобода реакцию президента РФ Владимира Путина на итог выборов в Европарламент. Работа опубликована в Twitter художника.

На карикатуре пресс-секретарь Дмитрий Песков показывает хозяину Кремля инфографику.

"По всей Европе побеждают Зеленские", - "говорит" он Путину, отсылая к успеху на выборах экологических партий и победе ранее на выборах президента Украины Владимира Зеленского, который 21 мая вступил в должность и, распустив Раду, сразу же объявил о досрочных выборах.

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Зеленые заметно улучшили свои показатели в целом ряде стран - от скандинавских на севере до Португалии на юге. В Германии партия Союз 90/Зеленые набрала 20% и заняла второе место вслед за блоком ХДС/ХСС Ангелы Меркель, опередив Социал-демократическую партию Германии (СДПГ). Итог выборов в ЕП смотрите по ссылке.