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27.05.2019, 15:21

Карикатурист показал Путина, сконфуженного "Зеленскими": фото

Карикатурист показал Путина, сконфуженного "Зеленскими": фото - Фото
Владимир Путин (фото - ЕРА)

Карикатурист Сергей Елкин использовал игру слов, передавая "реакцию" Владимира Путина на итог выборов в Европарламент

Карикатурист Сергей Елкин изобразил для Радио Свобода реакцию президента РФ Владимира Путина на итог выборов в Европарламент. Работа опубликована в Twitter художника.

На карикатуре пресс-секретарь Дмитрий Песков показывает хозяину Кремля инфографику.

о всей Европе побеждают Зеленские", - "говорит" он Путину, отсылая к успеху на выборах экологических партий и победе ранее на выборах президента Украины Владимира Зеленского, который 21 мая вступил в должность и, распустив Раду, сразу же объявил о досрочных выборах.

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Смотрите также: "Зеленский готов к переговорам с Путиным. А Путин?" - карикатура

Зеленые заметно улучшили свои показатели в целом ряде стран - от скандинавских на севере до Португалии на юге. В Германии партия Союз 90/Зеленые набрала 20% и заняла второе место вслед за блоком ХДС/ХСС Ангелы Меркель, опередив Социал-демократическую партию Германии (СДПГ). Итог выборов в ЕП смотрите по ссылке.

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Теги: европарламент, Владимир Зеленский, Сергей Елкин, выборы, карикатура, Зеленые
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