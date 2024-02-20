Карлсон и Путин хотят убедить республиканцев, что в Украине гонения на религию — историк

Алферов заявил, что западные страны построены на христианской этике, а поэтому тема церкви является ключевой

Александр Алферов (Фото: скриншот с видео)

Диктатор Владимир Путин и американский пропагандист Такер Карлсон пытаются убедить консервативных республиканцев в том, что Украина устроила "гонения на религию". Об этом сообщил историк и офицер 3 отдельной штурмовой бригады Александр Алферов в интервью LIGA.net.

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По его словам, одной из основ западной цивилизации является христианская этика.

"Мы можем быть католиками, лютеранами, православными, евангелистами. Путин обращался к консерваторам-республиканцам, которые являются людьми, правила поведения которых основаны на христианской этике", — сказал Алферов.

Он отметил, что когда Путин говорил Карлсону о "дерибане" Украинской православной церкви Московского патриархата, то это был посыл для республиканцев.

"Посмотрите, тут уничтожают церковь. Карлсон подал это как гонения на религию, на христианство. Это такая подмена понятий. Церковь играет одну из наиболее ключевых ролей, чтобы нас понимали в мире", — заявил историк.

После публикации интервью Карлсон признал, что Путин "не умеет разговаривать и быть последовательным".

Представитель Белого дома Джон Кирби считает, что интервью Карлсона с Путиным не отразится на настроениях граждан США.

Путин в интервью сказал, что Польша "вынудила" немецкого тирана Адольфа Гитлера напасть на страну в сентябре 1939 года, тем самым начав Вторую мировую войну. Министерство иностранных дел Польши опубликовало разбор псевдоисторических высказываний главы Кремля.

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