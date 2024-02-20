Карлсон та Путін хочуть переконати республіканців, що в Україні гоніння на релігію — історик

Алфьоров заявив, що західні країни побудовані на християнській етиці, а тому тема церкви є ключовою

Олександр Алфьоров (Фото: скриншот з відео)

Диктатор Володимир Путін та американський пропагандист Такер Карлсон намагаються переконати консервативних республіканців у тому, що Україна влаштувала "гоніння на релігію". Про це повідомив історик та офіцер 3 окремої штурмової бригади Олександр Алфьоров в інтерв'ю LIGA.net.

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За його словами, однією із основ західної цивілізації є християнська етика.

"Ми можемо бути католиками, лютеранами, православними, євангелістами. Путін звертався до консерваторів-республіканців, які є людьми, правила поведінки яких ґрунтуються на християнській етиці", – сказав Алфьоров.

Він зазначив, що коли Путін говорив Карлсону про "дерибан" Української православної церкви Московського патріархату, то це був посил для республіканців.

"Погляньте, тут знищують церкву. Карлсон подав це як гоніння на релігію, на християнство. Це така підміна понять. Церква грає одну з найбільш ключових ролей, щоб нас розуміли у світі", – заявив історик.

Після публікації інтерв'ю Карлсон визнав, що Путін "не вміє розмовляти та бути послідовним".

Представник Білого дому Джон Кірбі вважає, що інтерв'ю Карлсона з Путіним не вплине на настрої громадян США.

Путін в інтерв'ю сказав, що Польща "змусила" німецького тирана Адольфа Гітлера напасти на країну у вересні 1939 року, тим самим розпочавши Другу світову війну. Міністерство закордонних справ Польщі опублікувало розбір псевдоісторичних висловлювань глави Кремля.

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