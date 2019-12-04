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Касько о задержании Мазура: Россия использовала Интерпол

Касько о задержании Мазура: Россия использовала Интерпол - Фото
Виталий Касько (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
04.12.2019, 10:22

Первый заместитель генпрокурора прокомментировал задержание ветерана АТО в Польше

Недавнее задержание сотрудника секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека, ветерана АТО Игоря Мазура в Польше  – это типичное использование Россией Интерпола в политических целях. Об этом заявил в интервью theБабелю первый заместитель генпрокурора Виталий Касько.

Он напомнил, что Интерпол всегда декларировал, что есть статья 3 устава, согласно которой организация не задерживает людей, если в их делах есть политические мотивы.

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По его словам, во многих делах, особенно Майдана, когда Украина пыталась объявить в розыск бывших высокопоставленных чиновников, Интерпол всегда ссылался на эту статью, "и в конце концов снял этих людей с розыска".

"В ситуации с Мазуром Интерпол должен придерживаться тех же принципов", - отметил Касько.

По его словам, почему не сработал этот предохранитель - большой вопрос к Интерполу.

"Мы уведомили польскую сторону, что доказательства, на которых Россия базирует свои обвинения, получили в РФ с помощью пыток. Задержание не должно было произойти. Министерству внутренних дел нужно провести переговоры с Интерполом и сделать так, чтобы такие случаи не повторялись", - убежден Касько.

 

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