Касько: После увольнения Кулика все его дела отправили на аудит

Виталий Касько (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Все уголовные производства, которыми занимался недавно уволенный из Генпрокуратуры прокурор Константин Кулик, проходят инвентаризацию. Об этом в интервью theБабелю заявил первый заместитель генпрокурора Виталий Касько.

"Все дела, которыми занимался Кулик, сейчас проходят инвентаризацию. В 99% случаев ими будет заниматься НАБУ. Это хороший орган для того, чтобы поставить точку и разъяснить, что на самом деле было в этих делах", - отметил Касько.

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Справка. В 2016-м, суд по производству НАБУ на время отстранил Кулика по делу о незаконном обогащении (элитная недвижимость, внедорожник).

