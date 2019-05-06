Катастрофа SSJ-100: Зеленский выразил соболезнования

Владимир Зеленский (фото - ЕРА)

Избранный президент Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью пассажиров самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево, а также напомнил об украинцах, которые находятся в плену РФ. Об этом он написал в своем Facebook.

"Погибших не вернуть. Мы сочувствуем близким и помним о тех, кого больше нет. А еще мы каждый день думаем о наших пленных. Они живы. И есть те, в чьих силах вернуть их к семьям…", - написал он.

Реклама

5 мая в 18:30 в московском аэропорту Шереметьево произошла катастрофа: самолет Аэрофлота Sukhoi Superjet 100, который направлялся в Мурманск, совершил аварийную посадку и загорелся. Сгорел 41 человек из 78 всего на борту.

В самолете были трое несовершеннолетних и 5 членов экипажа. Эвакуировано 33 пассажира и 4 члена экипажа.

Следствие рассматривает несколько версий: а) недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших техосмотр борта, б) неисправность самолета и в) неблагоприятные метеоусловия.