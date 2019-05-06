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06.05.2019, 14:19

Катастрофа SSJ-100: Зеленский выразил соболезнования

Катастрофа SSJ-100: Зеленский выразил соболезнования - Фото
Владимир Зеленский (фото - ЕРА)

Избранный президент высказал соболезнования близким погибших и упомянул украинских пленных

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Избранный президент Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью пассажиров самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево, а также напомнил об украинцах, которые находятся в плену РФ. Об этом он написал в своем Facebook.

"Погибших не вернуть. Мы сочувствуем близким и помним о тех, кого больше нет. А еще мы каждый день думаем о наших пленных. Они живы. И есть те, в чьих силах вернуть их к семьям…", - написал он.

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5 мая в 18:30 в московском аэропорту Шереметьево произошла катастрофа: самолет Аэрофлота Sukhoi Superjet 100, который направлялся в Мурманск, совершил аварийную посадку и загорелся. Сгорел 41 человек из 78 всего на борту.

В самолете были трое несовершеннолетних и 5 членов экипажа. Эвакуировано 33 пассажира и 4 члена экипажа.

Следствие рассматривает несколько версий: а) недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших техосмотр борта, б) неисправность самолета и в) неблагоприятные метеоусловия.

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Теги: Владимир Зеленский, sukhoi superjet 100
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