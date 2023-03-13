Казахстан. Токаев поручил не ставить памятники деятелям СССР с выдуманными биографиями
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил прекратить ставить памятники деятелям советского периода. Об этом он заявил на совещании с руководителями государственных органов.
По его словам, в Казахстане продолжается практика открытия памятников и бюстов деятелям времен СССР, в том числе и тем, кто непосредственно был задействован в массовых репрессиях.
"Придумываются биографии, наполненные героическими деяниями, которых в реальной жизни не было. Архивные документы на эту тему или не подтверждают, или полностью отсутствуют", — сказал Токаев.
Он отметил, что группы активистов заставляют граждан верить в мифологизированные биографии партийных деятелей советского прошлого.
- Ранее Токаев, комментируя войну России против Украины, заявил, что территориальная целостность государств должна быть незыблема.
- Он сказал, что в соседних странах "случаются провокационные высказывания в адрес глав государств и звучат необоснованные обвинения".
- Неудачи в войне против Украины приводят к потере российским диктатором Владимиром Путиным влияния на лидеров Центральной Азии, в частности Токаева.
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