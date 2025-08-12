Каждая бригада на передовой будет получать по 7 млн грн на батальон – Шмыгаль

По словам министра обороны, это даст боевым подразделениям больше возможностей самостоятельно обеспечивать свои потребности

Денис Шмыгаль (Фото: t.me/Denys_Smyhal)

Каждая бригада, которая имеет батальоны на линии боевого соприкосновения, будет получать по 7 млн грн на каждый батальон. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

"Это означает больше дронов и другого необходимого оснащения", – отметил Шмыгаль.

Решение повысить объемы прямого финансирования бригад на закупки приняли на заседании Ставки верховного главнокомандующего. Это даст боевым подразделениям больше возможностей самостоятельно обеспечивать свои потребности.

Министр обороны отметил, что финансирование возрастет пропорционально количеству батальонов, выполняющих боевые задачи, что для каждой бригады означает дополнительные десятки миллионов гривен.

Во исполнение решения в Минобороны провели оперативное заседание бюджетной комиссии, во время которого провели перераспределение средств на увеличение финансирования батальонов на передовой.

Генеральный штаб ВСУ формирует перечень таких подразделений. Задача – перечислить средства максимально быстро, подытожил Шмыгаль.