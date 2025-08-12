Кожна бригада на передовій отримуватиме по 7 млн грн на батальйон – Шмигаль

За словами міністра оборони, це дасть бойовим підрозділам більше можливостей самостійно забезпечувати свої потреби

Денис Шмигаль (Фото: t.me/Denys_Smyhal)

Кожна бригада, яка має батальйони на лінії бойового зіткнення, отримуватиме по 7 млн грн на кожен батальйон. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

"Це означає більше дронів та іншого необхідного оснащення", – зазначив Шмигаль.

Рішення підвищити обсяги прямого фінансування бригад на закупівлі ухвалили на засіданні Ставки верховного головнокомандувача. Це дасть бойовим підрозділам більше можливостей самостійно забезпечувати свої потреби.

Міністр оборони зазначив, що фінансування зросте пропорційно кількості батальйонів, які виконують бойові завдання, що для кожної бригади означає додаткові десятки мільйонів гривень.

На виконання рішення в Міноборони провели оперативне засідання бюджетної комісії, під час якого провели перерозподіл коштів на збільшення фінансування батальйонів на передовій.

Генеральний штаб ЗСУ формує перелік таких підрозділів. Завдання – перерахувати кошти максимально швидко, підсумував Шмигаль.