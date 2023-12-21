Каждый третий поляк эвакуируется, если Россия нападет на его страну – опрос IBRiS

15,7% сказали, что пошли бы добровольцами в польское войско. Еще 29% поляков склоняются к тому, что начали волонтерить

Танк армии Польши (Фото: Twitter/Zalazna_Diwizja)

15% поляков заявили, что готовы встать в защиту своей страны, если на нее нападет Россия, 37% решит эвакуироваться. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования IBRiS по заказу польского издания Rzeczpospolita.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Жителям Польши предложили представить сценарий, в котором их страна испытала вторжение со стороны России, после чего спросили, как они будут вести себя.

15,7% сказали, что пошли бы добровольцами в польское войско. Еще 29% поляков склоняются к тому, что начали волонтерить.

В то же время, почти каждый третий, 37,4%, решил бы немедленно эвакуироваться (11,9% выедут за границу с семьей, а 25,5% – в безопасное место в пределах Польши).

Еще 22% поляков ничего не сделают, а 11,6% не знают, как будут вести себя.

В общем, среди тех, кто заявил о желании пойти в армию, – 28% жителей крупных городов, 37% людей в возрасте от 18 до 29 лет, а также избиратели партии президента Анджея Дуды Право и Справедливость.

Среди тех, кто уехал бы за границу – люди в возрасте 30-39 лет (33%), жители сельской местности (18%), а также люди со средним (19%) или высшим образованием (20), которые на прошлых выборах голосовали за Третий путь (21%).

Нажмите для увеличения

В июле 2022 года в Польше заявили, что планируют масштабную программу перевооружения Войска Польского, предусматривающую закупку не только американских танков Abarms и ракетных систем HIMARS, но и производство современных вооружений в партнерстве с Южной Кореей.

7 ноября Минобороны Польши заявило, что заказало для Вооруженных сил более 1000 британских ракет ПВО Sky Sabre и более 100 пусковых установок для них. Стоимость заказа составила около 4 млрд фунтов стерлингов.

Читайте также: Украинцы за год стали меньше доверять Дуде и Эрдогану. Санду – наоборот: опрос