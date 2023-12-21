Кожен третій поляк евакуюється, якщо Росія нападе на його країну – опитування IBRiS

15,7% сказали, що пішли б добровольцями у Військо Польське. Ще 29% поляків схиляються до того, що почали б волонтерити

Танк армії Польші (Фото: Twitter/Zelazna Dywizja)

15% поляків заявили, що готові стати на захист своєї країни, якщо на неї нападе Росія, 37% вирішать евакуюватися. Про це свідчать дані соціологічного дослідження IBRiS на замовлення польського видання Rzeczpospolita.

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Жителям Польщі запропонували уявити сценарій, в якому їхня країна зазнала вторгнення з боку Росії, після чого запитали, як вони поводитимуться.

15,7% сказали, що пішли б добровольцями у Військо Польське. Ще 29% поляків схиляються до того, що почали б волонтерити.

Водночас майже кожен третій (37,4%) вирішив би негайно евакуюватися: 11,9% виїдуть за кордон з родиною, а 25,5% – у безпечне місце у межах Польщі.

Ще 22% поляків нічого не зроблять, а 11,6% не знають, як поводитимуться.

Загалом серед тих, хто заявив про бажання піти до армії, – 28% жителів великих міст, 37% осіб віком від 18 до 29 років, а також виборці партії президента Анджея Дуди "Право і справедливість".

Серед тих, хто виїхав би за кордон, - люди віком 30-39 років (33%), жителі сільської місцевості (18%), а також люди із середньою (19%) або вищою освітою (20), які на минулих виборах голосували за "Третій шлях" (21%).

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У липні 2022 року в Польщі заявили, що планують масштабну програму переозброєння Війська Польського, яка передбачає закупівлю не лише американських танків Abarms та ракетних систем HIMARS, а й виробництво сучасних озброєнь у партнерстві з Південною Кореєю.

7 листопада Міноборони Польщі заявило, що замовило для Збройних сил понад 1000 британських ракет ППО Sky Sabre та понад 100 пускових установок для них. Вартість замовлення становила близько 4 млрд фунтів стерлінгів.

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