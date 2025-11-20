"Кажется, он был написан в Москве". В МИД Финляндии отреагировали на "мирный" план Штатов
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен раскритиковал так называемый мирный план Соединенных Штатов по урегулированию войны России против Украины. Ее слова приводит финский вещатель Yle.
Валтонен заявила, что если идея "мирного" плана США выглядит так, как ее описывают западные медиа, то такие условия будут неприемлемыми и для Украины, и для ее европейских партнеров.
"Кажется, он был написан в Москве. Они очень однозначно "сбрасывают со стола" Устав Организации Объединенных Наций", — добавила глава МИД Финляндии.
По словам Валтонен, позиция Финляндии и Европы по-прежнему понятна.
"Иногда на столах лежат разные документы с идеями. Мы хотим достижения справедливого и прочного мира в Украине. Мы работаем над этим уже четыре года", — акцентировала министр.
Чиновница отметила, что не получала никакой официальной информации или решения о возможном мирном соглашении. Валтонен убеждена, что путь к миру должен начинаться с прекращения огня.
"Мы предложили России прекращение огня. Украина была к этому готова. Только Россия не была к этому готова и не согласилась на уступки", – сказала она.
Валтонен утверждает, что "мы еще достаточно далеки от возможности заключить какое-либо мирное соглашение". В Финляндии считают важным продолжать поддерживать Украину как оборонными материалами, так и санкциями против России.
- 19 ноября Axios заявило, что администрация Трампа якобы тайно консультируется с Москвой для разработки нового плана прекращения российско-украинской войны.
- 20 ноября The Telegraph сообщил, что Россия может платить "аренду" Украине за оккупацию Донбасса согласно новому плану Трампа.
- The Economist пишет, что план предусматривает сокращение численности ВСУ, уступки территориями, отказ от некоторых типов оружия и обязательства сделать русский язык государственным.
