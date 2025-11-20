"Кажется, он был написан в Москве". В МИД Финляндии отреагировали на "мирный" план Штатов

Элина Валтонен считает, что "мы достаточно далеки от возможности заключить какое-либо мирное соглашение"

Элина Валтонен (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен раскритиковал так называемый мирный план Соединенных Штатов по урегулированию войны России против Украины. Ее слова приводит финский вещатель Yle.

Валтонен заявила, что если идея "мирного" плана США выглядит так, как ее описывают западные медиа, то такие условия будут неприемлемыми и для Украины, и для ее европейских партнеров.

Читайте также План Уиткоффа-Дмитриева. Что в Брюсселе говорят о закулисных играх

"Кажется, он был написан в Москве. Они очень однозначно "сбрасывают со стола" Устав Организации Объединенных Наций", — добавила глава МИД Финляндии.

По словам Валтонен, позиция Финляндии и Европы по-прежнему понятна.

"Иногда на столах лежат разные документы с идеями. Мы хотим достижения справедливого и прочного мира в Украине. Мы работаем над этим уже четыре года", — акцентировала министр.

Чиновница отметила, что не получала никакой официальной информации или решения о возможном мирном соглашении. Валтонен убеждена, что путь к миру должен начинаться с прекращения огня.

"Мы предложили России прекращение огня. Украина была к этому готова. Только Россия не была к этому готова и не согласилась на уступки", – сказала она.

Валтонен утверждает, что "мы еще достаточно далеки от возможности заключить какое-либо мирное соглашение". В Финляндии считают важным продолжать поддерживать Украину как оборонными материалами, так и санкциями против России.