"Здається, він був написаний в Москві". У МЗС Фінляндії відреагували на "мирний" план Штатів

Еліна Валтонен вважає, що "ми досить далекі від можливості укласти будь-яку мирну угоду"

Еліна Валтонен (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен розкритикував так званий мирний план Сполучених Штатів щодо врегулювання війни Росії проти України. Її слова наводить фінський мовник Yle.

Валтонен заявила: якщо ідея "мирного" плану США виглядає так, як її описують західні медіа, то такі умови будуть неприйнятними й для України, і для її європейських партнерів.

"Здається, він був написаний в Москві. Вони дуже однозначно "скидають зі столу" Статут Організації Об’єднаних Націй", – додала глава МЗС Фінляндії.

За словами Валтонен, позиція Фінляндії та Європи, як і раніше, зрозуміла.

"Іноді на столах лежать різні документи з ідеями. Ми хочемо досягнення справедливого та міцного миру в Україні. Ми працюємо над цим уже чотири роки", – акцентувала міністерка.

Посадовиця наголосила, що не отримувала жодної офіційної інформації чи рішення щодо можливої мирної угоди. Валтонен переконана: шлях до миру має починатися з припинення вогню.

"Ми запропонували Росії припинення вогню. Україна була до цього готова. Тільки Росія не була до цього готова і не погодилася на поступки", – сказала вона.

Валтонен стверджує, що "ми ще досить далекі від можливості укласти будь-яку мирну угоду". У Фінляндії вважають важливим продовжувати підтримувати Україну як оборонними матеріалами, так і санкціями проти Росії.