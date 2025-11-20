"Здається, він був написаний в Москві". У МЗС Фінляндії відреагували на "мирний" план Штатів
Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен розкритикував так званий мирний план Сполучених Штатів щодо врегулювання війни Росії проти України. Її слова наводить фінський мовник Yle.
Валтонен заявила: якщо ідея "мирного" плану США виглядає так, як її описують західні медіа, то такі умови будуть неприйнятними й для України, і для її європейських партнерів.
"Здається, він був написаний в Москві. Вони дуже однозначно "скидають зі столу" Статут Організації Об’єднаних Націй", – додала глава МЗС Фінляндії.
За словами Валтонен, позиція Фінляндії та Європи, як і раніше, зрозуміла.
"Іноді на столах лежать різні документи з ідеями. Ми хочемо досягнення справедливого та міцного миру в Україні. Ми працюємо над цим уже чотири роки", – акцентувала міністерка.
Посадовиця наголосила, що не отримувала жодної офіційної інформації чи рішення щодо можливої мирної угоди. Валтонен переконана: шлях до миру має починатися з припинення вогню.
"Ми запропонували Росії припинення вогню. Україна була до цього готова. Тільки Росія не була до цього готова і не погодилася на поступки", – сказала вона.
Валтонен стверджує, що "ми ще досить далекі від можливості укласти будь-яку мирну угоду". У Фінляндії вважають важливим продовжувати підтримувати Україну як оборонними матеріалами, так і санкціями проти Росії.
- 19 листопада Axios заявило, що адміністрація Трампа нібито таємно консультується з Москвою для розроблення нового плану припинення російсько-української війни.
- 20 листопада The Telegraph повідомив, що Росія може платити "оренду" Україні за окупацію Донбасу згідно з новим планом Трампа.
- The Economist пише, що план передбачає скорочення чисельності ЗСУ, поступки територіями, відмову від деяких типів зброї та зобов’язання зробити російську мову державною.
