Келлог: Если бы Россия побеждала, то была бы сейчас под Одессой и Днепром

Кит Келлог (Фото: ЕРА)

Если бы Россия побеждала на фронте, как утверждает ее пропаганда, оккупационные войска были бы под Одессой и Днепром. Об этом заявил спецпосланник США Кит Келлог на ежегодной конференции YES 2025, передает корреспондент LIGA.net.

По его словам, определение победы его и диктатора РФ Владимира Путина – абсолютно разные вещи.

"Если бы он побеждал, он был бы к западу от Днепра. Если бы он побеждал, он был бы в Одессе. Если бы он побеждал, он сменил бы командование. Россия, по сути, проигрывает", – заявил Келлог.

По его словам, россияне сейчас могут предпринимать какие-то действия, продвигаясь в Донецкой и Днепропетровской областях. Но об успехе можно говорить, если считать продвижение "в метрах, а не километрах". Однако даже у этих действий "огромная цена".

"Я не думаю, что люди действительно это оценивают, эти цифры. Цифры, которые они потеряли, и речь о погибших и раненых, значительно превышают миллион... Эти цифры вызывают внимание всего мира, потери просто ошеломляют", – отметил Келлог.

Он заявил, что россияне "вытаскивают из нафталина и музеев", отправляя их на фронт. Они не могут действовать "крупными перемещениями", потому что Силы обороны Украины их уничтожают.

"Думаю ли я, что россияне побеждают? Путин так говорит, и я думаю, что Запад просто должен дать отпор и сказать: "Нет, вы не побеждаете", – резюмировал спецпосланник США.