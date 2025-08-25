Зеленский обсудил с Келлогом, как склонить Россию к реальным мирным переговорам

Глава государства в очередной раз подтвердил, что Украина готова к переговорам в формате лидеров

Владимир Зеленский и Кит Келлог (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский во время встречи со спецпредставителем президента США Китом Кэллогом обсудил дальнейшее влияние на Россию, чтобы принудить государство-агрессора к реальным переговорам и окончанию войны. Об этом сообщает Офис президента.

Глава государства в очередной раз подтвердил, что Украина готова к переговорам в формате лидеров, чтобы решить ключевые вопросы.

"Санкции, пошлины – все должно оставаться на повестке дня. Мы готовы говорить в формате лидеров. Именно такой формат нужен, чтобы решить ключевые вещи. Теперь нужна такая же готовность в Москве", – подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер рассчитывает, что в ближайшее время будут определены ключевые основы безопасности.

Во время встречи стороны также обсудили оборонное сотрудничество, подготовку крупного соглашения о закупке оружия и соглашение по дронам.

"Сохраняем темп и в работе в рамках PURL. Это важный инструмент закупки американского оборудования за средства партнеров, и сейчас активно работаем над привлечением дополнительных стран", – отметил Зеленский.

Он также обсудил с Келлогом возвращение всех похищенных украинских детей.

"Очень надеемся, что Америка, президент и первая леди США и в дальнейшем будут прилагать личные усилия, чтобы вернуть всех похищенных Россией детей", – подчеркнул президент.

Специальный посланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог прибыл в Киев 24 августа. Он присутствовал на торжествах по случаю Дня Независимости.

В этот же день Зеленский наградил Келлога орденом "За заслуги" I степени.