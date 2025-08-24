Спецпосланник Трампа Келлог прибыл в Киев на День Независимости
Специальный посланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог прибыл в Киев по случаю Дня Независимости. Об этом стало известно из трансляции в честь торжества.
Кэллог присутствует на торжествах по случаю Дня независимости. Вместе с Келлогом участие в мероприятии принимают представители и должностные лица других стран, в частности премьер-министр Канады Марк Карни.
Также в Киев прибыли министры обороны Швеции, Дании, Румынии, Литвы, Латвии и Канады.
Американский чиновник пробудет в Украине два дня – 24 и 25 августа, сообщал LIGA.net информированный собеседник.
Эта поездка стала вторым визитом спецпосланника в Украину за лето 2025 года.
- Ранее Келлог посещал Украину в середине июля – в частности, он обсуждал с президентом Зеленским шаги Киева и Вашингтона для прекращения российско-украинской войны.
- Глава государства отмечал, что тогда оккупанты не осуществляли массированные атаки две ночи подряд и связывал это со страхом диктатора Путина перед США. Однако на третий день визита Кэллога в страну оккупанты снова совершили масштабную атаку по Украине.
- Перед переговорами в Вашингтоне с Трампом и европейскими партнерами 18 августа, Зеленский также встречался с Кэллогом.
