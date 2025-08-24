Спецпосланник Трампа Келлог прибыл в Киев на День Независимости

Американский чиновник пробудет в Украине два дня – 24 и 25 августа, сообщал LIGA.net информированный собеседник

Кот Келлог и Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Специальный посланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог прибыл в Киев по случаю Дня Независимости. Об этом стало известно из трансляции в честь торжества.

Кэллог присутствует на торжествах по случаю Дня независимости. Вместе с Келлогом участие в мероприятии принимают представители и должностные лица других стран, в частности премьер-министр Канады Марк Карни.

Также в Киев прибыли министры обороны Швеции, Дании, Румынии, Литвы, Латвии и Канады.

Эта поездка стала вторым визитом спецпосланника в Украину за лето 2025 года.