Спецпосланець Трампа Келлог прибув до Києва на День Незалежності
Спеціальний посланець президента США з питань України Кіт Келлог прибув до Києва з нагоди Дня Незалежності. Про це стало відомо з трансляції на честь урочистостей.
Келлог присутній на урочистості з нагоди Дня незалежності. Разом з Келлогом участь у заході беруть представники та посадовці інших країн, зокрема прем'єр-міністр Канади Марк Карні.
Також до Києва прибули міністри оборони Швеції, Данії, Румунії, Литви, Латвії та Канади.
Американський чиновник пробуде в Україні два дні – 24 та 25 серпня, повідомляв LIGA.net проінформований співрозмовник.
Ця поїздка стала другим візитом спецпосланця до України за літо 2025 року.
- Раніше Келлог відвідував Україну в середині липня – зокрема, він обговорював з президентом Зеленським кроки Києва та Вашингтона для припинення російсько-української війни.
- Глава держави зауважував, що тоді окупанти не здійснювали масовані атаки дві ночі поспіль й пов'язував це зі страхом диктатора Путіна перед США. Однак на третій день візиту Келлога до країни окупанти знову здійснили масштабну атаку по Україні.
- Перед переговорами у Вашингтоні з Трампом і європейськими партнерами 18 серпня, Зеленський також зустрічався з Келлогом.
