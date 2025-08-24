Спецпосланець Трампа Келлог прибув до Києва на День Незалежності

Американський чиновник пробуде в Україні два дні – 24 та 25 серпня, повідомляв LIGA.net проінформований співрозмовник

Кіт Келлог та Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Спеціальний посланець президента США з питань України Кіт Келлог прибув до Києва з нагоди Дня Незалежності. Про це стало відомо з трансляції на честь урочистостей.

Келлог присутній на урочистості з нагоди Дня незалежності. Разом з Келлогом участь у заході беруть представники та посадовці інших країн, зокрема прем'єр-міністр Канади Марк Карні.

Також до Києва прибули міністри оборони Швеції, Данії, Румунії, Литви, Латвії та Канади.

Ця поїздка стала другим візитом спецпосланця до України за літо 2025 року.