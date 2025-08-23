Спецпосланець Трампа Келлог відвідає Україну на День Незалежності – джерело

Американський чиновник пробуде в Україні два дні, розповів співбесідник LIGA.net

Володимир Зеленський та Кіт Келлог (Ілюстративне фото з візиту чинвоника у лютому 2025-го: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

З нагоди Дня Незалежності Київ відвідає спеціальний посланець президента США з питань України Кіт Келлог. Про це LIGA.net повідомив проінформований співрозмовник.

За його даними, американський чиновник пробуде в Україні два дні – 24 та 25 серпня.

Очікується, що Келлог візьме участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності, молитовному сніданку та зустрінеться з керівництвом держави, зазначив співрозмовець.

Якщо ця поїздка відбудеться, то вона стане другим візитом спецпосланця за літо 2025 року.