Спецпосланець Трампа Келлог відвідає Україну на День Незалежності – джерело
З нагоди Дня Незалежності Київ відвідає спеціальний посланець президента США з питань України Кіт Келлог. Про це LIGA.net повідомив проінформований співрозмовник.
За його даними, американський чиновник пробуде в Україні два дні – 24 та 25 серпня.
Очікується, що Келлог візьме участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності, молитовному сніданку та зустрінеться з керівництвом держави, зазначив співрозмовець.
Якщо ця поїздка відбудеться, то вона стане другим візитом спецпосланця за літо 2025 року.
- Раніше Келлог відвідував Україну в середині липня – зокрема, він обговорював з президентом Зеленським кроки Києва та Вашингтона для припинення російсько-української війни.
- Глава держави зауважував, що тоді окупанти не здійснювали масовані атаки дві ночі поспіль й пов'язував це зі страхом диктатора Путіна перед США. Однак на третій день візиту Келлога до країни окупанти знову здійснили масштабну атаку по Україні.
- Перед переговорами у Вашингтоні з Трампом і європейськими партнерами 18 серпня, Зеленський також зустрічався з Келлогом.
