Спецпосланник Трампа Келлог посетит Украину на День Независимости – источник
По случаю Дня Независимости Киев посетит специальный посланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог. Об этом LIGA.net сообщил информированный собеседник.
По его данным, американский чиновник пробудет в Украине два дня – 24 и 25 августа.
Ожидается, что Келлог примет участие в торжествах по случаю Дня Независимости, молитвенном завтраке и встретится с руководством государства, отметил собеседник.
Если эта поездка состоится, то она станет вторым визитом спецпосланника за лето 2025-го года.
- Ранее Келлог посещал Украину в середине июля – в частности, он обсуждал с президентом Зеленским шаги Киева и Вашингтона для прекращения российско-украинской войны.
- Глава государства отмечал, что тогда оккупанты массировано не атаковали две ночи подряд и связывал это со страхом диктатора Путина перед США. Однако на третий день визита Келлога в страну оккупанты снова совершили масштабную атаку по Украине.
- Перед переговорами в Вашингтоне с Трампом и европейскими партнерами 18 августа, Зеленский также встречался с Келлогом.
Комментарии (0)