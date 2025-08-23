Спецпосланник Трампа Келлог посетит Украину на День Независимости – источник

Американский чиновник пробудет в Украине два дня, рассказал собеседник LIGA.net

Владимир Зеленский и Кит Келлог (Иллюстративное фото с визита чиновника в феврале 2025-го: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

По случаю Дня Независимости Киев посетит специальный посланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог. Об этом LIGA.net сообщил информированный собеседник.

По его данным, американский чиновник пробудет в Украине два дня – 24 и 25 августа.

Ожидается, что Келлог примет участие в торжествах по случаю Дня Независимости, молитвенном завтраке и встретится с руководством государства, отметил собеседник.

Если эта поездка состоится, то она станет вторым визитом спецпосланника за лето 2025-го года.