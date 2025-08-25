Зеленський обговорив з Келлогом, як змусити Росію до реальних мирних переговорів

Глава держави вкотре підтвердив, що Україна готова до переговорів у форматі лідерів

Володимир Зеленський та Кіт Келлог (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом обговорив подальший вплив на Росію, щоб змусити державу-агресорку до реальних переговорів та закінчення війни. Про це повідомляє Офіс президента.

Глава держави вкотре підтвердив, що Україна готова до переговорів у форматі лідерів, щоб розв’язати ключові питання.

"Санкції, мита – усе має лишатися на порядку денному. Ми готові говорити у форматі лідерів. Саме такий формат потрібен, щоб вирішити ключові речі. Тепер потрібна така ж готовність у Москві", – наголосив Зеленський.

Український лідер розраховує, що найближчим часом будуть визначені ключові основи безпеки.

Під час зустрічі сторони також обговорили оборонну співпрацю, підготовку великої угоди про закупівлю зброї та угоду щодо дронів.

"Зберігаємо темп і в роботі у межах PURL. Це важливий інструмент закупівлі американського обладнання за кошти партнерів, і зараз активно працюємо над залученням додаткових країн", – зазначив Зеленський.

Він також обговорив з Келлогом повернення всіх викрадених українських дітей.

"Дуже сподіваємося, що Америка, президент і перша леді США і надалі докладатимуть особистих зусиль, щоб повернути всіх викрадених Росією дітей", – наголосив президент.

Спеціальний посланець президента США з питань України Кіт Келлог прибув до Києва 24 серпня. Він був присутній на урочистостях з нагоди Дня Незалежності.

Цього ж дня Зеленський нагородив Келлога орденом "За заслуги" I ступеня.