Келлог: Якби Росія перемагала, то була б зараз під Одесою і Дніпром

Спецпосланець США зазначив, що окупанти не можуть активно просуватися вперед – ЗСУ їх знищують

Кіт Келлог (Фото: ЕРА)

Якби Росія перемагала на фронті, як стверджує її пропаганда, окупаційні війська були б під Одесою і Дніпром. Про це заявив спецпосланець США Кіт Келлог на щорічній конференції YES 2025, передає кореспондент LIGA.net.

За його словами, визначення перемоги його і диктатора РФ Володимира Путіна – абсолютно різні речі.

"Якби він перемагав, він був би на захід від Дніпра. Якби він перемагав, він був би в Одесі. Якби він перемагав, він змінив би командування. Росія, по суті, програє", – заявив Келлог.

За його словами, росіяни зараз можуть робити якісь дії, просуваючись у Донецькій і Дніпропетровській областях. Але про успіх можна говорити, якщо рахувати просування "в метрах, а не кілометрах". Однак навіть у цих дій "величезна ціна".

"Я не думаю, що люди дійсно це оцінюють, ці цифри. Цифри, які вони втратили, і йдеться про загиблих і поранених, значно перевищують мільйон... Ці цифри викликають увагу всього світу, втрати просто приголомшують", – зазначив Келлог.

Він заявив, що росіяни "витягують із нафталіну і музеїв", відправляючи їх на фронт. Вони не можуть діяти "великими переміщеннями", тому що Сили оборони України їх знищують.

"Чи думаю я, що росіяни перемагають? Путін так говорить, і я думаю, що Захід просто має дати відсіч і сказати: "Ні, ви не перемагаєте", – резюмував спецпосланець США.