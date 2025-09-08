Росія має трикратну перевагу у силі, а дрони ЗСУ уразили понад 67 000 об'єктів ворога – Сирський

З початку 2025 року вбито та поранено 297 350 російських окупантів

Олександр Сирський (Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine)

Росія має трикратну перевагу в силах і засобах на фронті над Силами оборони. А на основних напрямках зосередження своїх зусиль може переважати в чотири-шість разів, повідомив головком Збройних Сил України Олександр Сирський.

Також, за його даними, у серпні засоби Deep Strike уразили 60 цілей на території Росії. Вдалося послабити спроможності ворога з виробництва пально-мастильних матеріалів для армії, їхніх авіаційних засобів ураження, ракет та БпЛА, комплексів ППО, порушено функціонування транспортної системи.

"Загалом наші дрони протягом минулого місяця уразили понад 67 000 об’єктів противника. А ефективність ураження за програмою Middle Strike зросла на 25%", – зазначив Сирський.

За минулий місяць втрати росіян у живій силі склали 28 790 осіб. А з початку 2025 року було ліквідовано та поранено 297 350 російських загарбників, зазначив головком.