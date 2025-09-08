Росія має трикратну перевагу у силі, а дрони ЗСУ уразили понад 67 000 об'єктів ворога – Сирський
Росія має трикратну перевагу в силах і засобах на фронті над Силами оборони. А на основних напрямках зосередження своїх зусиль може переважати в чотири-шість разів, повідомив головком Збройних Сил України Олександр Сирський.
Також, за його даними, у серпні засоби Deep Strike уразили 60 цілей на території Росії. Вдалося послабити спроможності ворога з виробництва пально-мастильних матеріалів для армії, їхніх авіаційних засобів ураження, ракет та БпЛА, комплексів ППО, порушено функціонування транспортної системи.
"Загалом наші дрони протягом минулого місяця уразили понад 67 000 об’єктів противника. А ефективність ураження за програмою Middle Strike зросла на 25%", – зазначив Сирський.
За минулий місяць втрати росіян у живій силі склали 28 790 осіб. А з початку 2025 року було ліквідовано та поранено 297 350 російських загарбників, зазначив головком.
- 7 вересня Сирський повідомив, що військові на Покровському напрямку звільнили понад 26 квадратних кілометрів. На двох напрямках вдалося повернути у п’ять разів більше територій, ніж втратити.
- За даними головкома, Сили оборони за серпень звільнили 58 квадратних кілометрів територій від росіян. Росіяни на фронті застосовують тактику "повзучого" просування малими піхотними групами.
