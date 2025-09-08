Сили оборони за серпень звільнили 58 квадратних кілометрів територій – Сирський

Сирський зазначив, що росіяни розраховували на прорив у районі Покровсько-Мирноградської агломерації та наступ на Запоріжжі

Олександр Сирський (Фото: Facebook)

Протягом серпня Сили оборони відновили контроль над 58 квадратними кілометрами території та звільнили низку населених пунктів. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

Головнокомандувач зазначає, що на Добропільському напрямку, де ворог створив наступальне угруповання, росіяни захопили 13,5 кв. км, але втратили вони 25,5 кв. км.

На Покровському напрямку їхній здобуток – 5 кв. км, тоді як українські війська відновили контроль над 26 кв. км.

Сирський зазначив, що росіяни розраховували на прорив у районі Покровсько-Мирноградської агломерації та наступ на Запоріжжі, однак ці плани провалилися.

Також Сили оборони не допустили втрат територій на Гуляйпільському і Придніпровському напрямках, а на Північно-Слобожанському відбили 4 кв. км.

Головком зазначив, що росіяни застосовують тактику "повзучого" просування малими піхотними групами, намагаються просочуватись у населені пункти, використовуючи міжпозиційний простір та уникаючи боєзіткнень.