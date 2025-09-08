Силы обороны за август освободили 58 квадратных километров территорий – Сырский

Сырский отметил, что россияне рассчитывали на прорыв в районе Покровско-Мирноградской агломерации и наступление на Запорожье

Александр Сырский (Фото: Facebook)

В течение августа Силы обороны восстановили контроль над 58 квадратными километрами территории и освободили ряд населенных пунктов. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

Главнокомандующий отмечает, что на Добропольском направлении, где враг создал наступательную группировку, россияне захватили 13,5 кв. км, но потеряли они 25,5 кв. км.

На Покровском направлении их достижение – 5 кв. км, тогда как украинские войска восстановили контроль над 26 кв. км.

Сырский отметил, что россияне рассчитывали на прорыв в районе Покровско-Мирноградской агломерации и наступление на Запорожье, однако эти планы провалились.

Также Силы обороны не допустили потерь территорий на Гуляйпольском и Приднепровском направлениях, а на Северо-Слобожанском отбили 4 кв. км.

Главком отметил, что россияне применяют тактику "ползучего" продвижения малыми пехотными группами, пытаются просачиваться в населенные пункты, используя межпозиционное пространство и избегая боестолкновений.