У РФ трехкратное превосходство силы, а Украина поразили свыше 67 000 объектов – главком

С начала 2025 года убито и ранено 297 350 российских оккупантов

Александр Сырский (Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine)

Россия имеет трехкратное превосходство в силах и средствах на фронте над Силами обороны. А на основных направлениях сосредоточения своих усилий может преобладать в четыре-шесть раз, сообщил главком Вооруженных Сил Украины Александр Сырский.

Также, по его данным, в августе средства Deep Strike поразили 60 целей на территории России. Удалось ослабить способности врага по производству горюче-смазочных материалов для армии, их авиационных средств поражения, ракет и БпЛА, комплексов ПВО, нарушено функционирование транспортной системы.

"В целом наши дроны в течение прошлого месяца поразили более 67 000 объектов противника. А эффективность поражения по программе Middle Strike выросла на 25%", – отметил Сырский.

За прошлый месяц потери россиян в живой силе составили 28 790 человек. А с начала 2025 года было ликвидировано и ранено 297 350 российских захватчиков, отметил главком.