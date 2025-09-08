У РФ трехкратное превосходство силы, а Украина поразили свыше 67 000 объектов – главком
Россия имеет трехкратное превосходство в силах и средствах на фронте над Силами обороны. А на основных направлениях сосредоточения своих усилий может преобладать в четыре-шесть раз, сообщил главком Вооруженных Сил Украины Александр Сырский.
Также, по его данным, в августе средства Deep Strike поразили 60 целей на территории России. Удалось ослабить способности врага по производству горюче-смазочных материалов для армии, их авиационных средств поражения, ракет и БпЛА, комплексов ПВО, нарушено функционирование транспортной системы.
"В целом наши дроны в течение прошлого месяца поразили более 67 000 объектов противника. А эффективность поражения по программе Middle Strike выросла на 25%", – отметил Сырский.
За прошлый месяц потери россиян в живой силе составили 28 790 человек. А с начала 2025 года было ликвидировано и ранено 297 350 российских захватчиков, отметил главком.
- 7 сентября Сырский сообщил, что военные на Покровском направлении освободили более 26 квадратных километров. На двух направлениях удалось вернуть в пять раз больше территорий, чем потерять.
- По данным главкома, Силы обороны за август освободили 58 квадратных километров территорий от русских. Россияне на фронте применяют тактику "ползучего" продвижения малыми пехотными группами.
Комментарии (0)