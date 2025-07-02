Келлог говорит, что не обещал Лукашенко "поработать" над требованием Путина не бить по РФ

Спецпосланник Трампа утверждает, что его слова вырваны из контекста, и ничего подобного он Лукашенко не обещал

Александр Лукашенко (Фото: EPA)

Специальный посланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог опроверг заявление беларуского диктатора Александра Лукашенко о том, что на встрече в Минске он якобы пообещал способствовать тому, чтобы Украина не наносила удары по российской территории.

Лукашенко заявил, что "довел до Вашингтона" позицию Москвы – в частности, озвучил жалобы российского диктатора Владимира Путина на удары "американских, английских, французских и немецких ракет".

Самопровозглашенный президент Беларуси утверждает, что у Путина есть "четкое требование" для прекращения огня – чтобы на Западе "сказали" президенту Владимиру Зеленскому прекратить наносить удары по России.

"Я довел эту позицию до американцев. И говорю: и что тут плохого? Мы поработаем, говорит [Келлог], в этом направлении", – рассказал Лукашенко о якобы словах представителя США.

Келлог отреагировал на приписываемое ему "обещание": "Эта цитата вырвана из контекста. В моей беседе с Лукашенко мы обсуждали полное и безоговорочное прекращение огня. Любое ограничение поведения Киева было обусловлено взаимными действиями Москвы. Я ни разу не делал комментариев, связанных с продолжением Украиной войны вне контекста полного прекращения огня".