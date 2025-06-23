Келлог рассказал, о чем говорил на встрече с Лукашенко
Среди тем встречи спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога с беларуским диктатором Александром Лукашенко 21 июня был вопрос урегулирования войны России против Украины. Об этом Келлог сообщил в социальной сети X (бывший Twitter).
Он напомнил, что американская делегация встретилась с Лукашенко и его командой в Минске. Работу американской и белорусской команд спецпредставитель назвал "прекрасной".
В частности, его заместитель Джон Коул провел обсуждение двусторонних отношений между США и Беларусью. Результатом переговоров стало освобождение 14 политических заключенных из шести стран, включая Японию и Польшу, которые долго содержались под стражей.
Келлог добавил, что обсудил войну между Россией и Украиной и то, как президент США Дональд Трамп "упорно работает над прекращением войны и прекращением убийств".
"Президент Трамп продолжает содействовать миру через силу", — резюмировал он.
- 21 июня Келлог встретился с Лукашенко в Минске. Тогда детали встречи не обнародовали.
- В тот же день стало известно, что в Беларуси освободили 14 политических заключенных, в том числе иностранцев.