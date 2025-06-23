Келлог рассказал, о чем говорил на встрече с Лукашенко

Спецпосланник президента США и диктатор Беларуси обсудили усилия Дональда Трампа по урегулированию войны РФ против Украины

Встреча в Минске (Фото: X-аккаунт Кита Келлога)

Среди тем встречи спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога с беларуским диктатором Александром Лукашенко 21 июня был вопрос урегулирования войны России против Украины. Об этом Келлог сообщил в социальной сети X (бывший Twitter).

Он напомнил, что американская делегация встретилась с Лукашенко и его командой в Минске. Работу американской и белорусской команд спецпредставитель назвал "прекрасной".

В частности, его заместитель Джон Коул провел обсуждение двусторонних отношений между США и Беларусью. Результатом переговоров стало освобождение 14 политических заключенных из шести стран, включая Японию и Польшу, которые долго содержались под стражей.

Келлог добавил, что обсудил войну между Россией и Украиной и то, как президент США Дональд Трамп "упорно работает над прекращением войны и прекращением убийств".

"Президент Трамп продолжает содействовать миру через силу", — резюмировал он.

Фото: X-аккаунт Кита Келлога

21 июня Келлог встретился с Лукашенко в Минске. Тогда детали встречи не обнародовали.

В тот же день стало известно, что в Беларуси освободили 14 политических заключенных, в том числе иностранцев.