Келлог розповів, про що говорив на зустрічі з Лукашенком

Спецпосланець президента США та диктатор Білорусі обговорили зусилля Дональда Трампа щодо врегулювання війни РФ проти України

Зустріч у Мінську (Фото: X-акаунт Кіта Келлога)

Серед тем зустрічі спецпосланця президента США з питань України Кіта Келлога з білоруським диктатором Олександром Лукашенком 21 червня було питання врегулювання війни Росії проти України. Про це Келлог повідомив у соціальній мережі X (колишній Twitter).

Він нагадав, що американська делегація зустрілася з Лукашенком і його командою в Мінську. Роботу американської та білоруської команд спецпредставник назвав "прекрасною".

Зокрема, його заступник Джон Коул провів обговорення щодо двосторонніх відносин між США і Білоруссю.

Результатом перемовин стало звільнення 14 політичних в'язнів з шести країн, включно з Японії та Польщі, які довго утримувалися під вартою.

Келлог додав, що обговорив війну між Росією й Україною та те, як президент США Дональд Трамп "наполегливо працює над припиненням війни і припиненням убивств".

"Президент Трамп продовжує сприяти миру через силу", – резюмував він.

Фото: X-акаунт Кіта Келлога

21 червня Келлог зустрівся з Лукашенком у Мінську. Тоді деталей зустрічі не оприлюднювали.

Того самого дня стало відомо, що у Білорусі звільнили 14 політичних в’язнів, зокрема іноземців.