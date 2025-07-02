Келлог каже, що не обіцяв Лукашенку "попрацювати" над вимогою Путіна не бити по Росії

Спецпосланець Трампа стверджує, що його слова вирвано із контексту, і нічого подібного він Лукашенку не обіцяв

Олександр Лукашенко (Фото: EPA)

Спецпосланець президента США з питань України Кіт Келлог спростував заяву білоруського диктатора Олександра Лукашенка про те, що на зустрічі в Мінську він нібито пообіцяв сприяти тому, щоб Україна не била по російській території.

Лукашенко заявив, що "довів до Вашингтона" позицію Москви – зокрема озвучив скарги російського диктатора Володимира Путіна на удари "американських, англійських, французьких і німецьких ракет".

Самопроголошений президент Білорусі стверджує, що Путін має "чітку вимогу" щодо припинення вогню – щоб на Заході "сказали" президенту Володимиру Зеленському припинити бити по Росії.

"Ось цю позицію до американців довів. І кажу: і що тут поганого? Ми попрацюємо, каже [Келлог], у цьому напрямку", – розповів Лукашенко про нібито слова представника США.

Келлог відреагував на приписану йому Лукашенком "обіцянку": "Ця цитата вирвана з контексту. У моїй розмові з Лукашенком ми обговорили повне та безумовне припинення вогню. Будь-яке обмеження поведінки Києва було обумовлено взаємними діями Москви. Я жодного разу не робив коментарів, пов’язаних із продовженням Україною війни поза повним припиненням вогню".