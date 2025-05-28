Келлог назвал безрассудной угрозу Медведева США "Третьей мировой войной"

Спецпосланник напомнил, что Россия еще неделю назад обещала предоставить меморандум с условиями прекращения огня

Кит Келлог (Фото: ЕРА)

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог назвал безрассудной угрозу заместителя секретаря Совета безопасности России Дмитрия Медведева относительно Третьей мировой войны. Об этом он написал в соцсети.

27 мая Медведев прокомментировал слова Дональда Трампа о том, что российский диктатор Владимир Путин "играет с огнем" и с РФ могли произойти "действительно плохие вещи", если бы не президент США. Российский пропагандист заявил, что знает только одну "очень плохую вещь" – Третью мировую войну и надеется, что Трамп это понимает.

Келлог напомнил, что США до сих пор ждут меморандум с условиями прекращения огня, который Россия обещала прислать еще неделю назад. Он еще раз призвал прекратить огонь уже сейчас.

"Разжигание страха перед Третьей мировой войной – это досадный, безрассудный комментарий, несоответствующий мировому государству. Президент Трамп работает над тем, чтобы остановить эту войну и прекратить убийства", – написал он.