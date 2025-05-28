Келлог назвал безрассудной угрозу Медведева США "Третьей мировой войной"
Кит Келлог (Фото: ЕРА)

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог назвал безрассудной угрозу заместителя секретаря Совета безопасности России Дмитрия Медведева относительно Третьей мировой войны. Об этом он написал в соцсети.

27 мая Медведев прокомментировал слова Дональда Трампа о том, что российский диктатор Владимир Путин "играет с огнем" и с РФ могли произойти "действительно плохие вещи", если бы не президент США. Российский пропагандист заявил, что знает только одну "очень плохую вещь" – Третью мировую войну и надеется, что Трамп это понимает.

Келлог напомнил, что США до сих пор ждут меморандум с условиями прекращения огня, который Россия обещала прислать еще неделю назад. Он еще раз призвал прекратить огонь уже сейчас.

"Разжигание страха перед Третьей мировой войной – это досадный, безрассудный комментарий, несоответствующий мировому государству. Президент Трамп работает над тем, чтобы остановить эту войну и прекратить убийства", – написал он.

  • В Госдепе США заявили, что слова Трампа о Путине не следует воспринимать как разочарование, и подчеркнули, что у президента США есть рычаги влияния на Россию.
  • WSJ сообщало, что Трамп может ввести санкции против России уже на этой неделе. Он все больше разочарован постоянными атаками российского диктатора на Украину и медленными темпами мирных переговоров.
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