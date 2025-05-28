Келлог назвал безрассудной угрозу Медведева США "Третьей мировой войной"
Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог назвал безрассудной угрозу заместителя секретаря Совета безопасности России Дмитрия Медведева относительно Третьей мировой войны. Об этом он написал в соцсети.
27 мая Медведев прокомментировал слова Дональда Трампа о том, что российский диктатор Владимир Путин "играет с огнем" и с РФ могли произойти "действительно плохие вещи", если бы не президент США. Российский пропагандист заявил, что знает только одну "очень плохую вещь" – Третью мировую войну и надеется, что Трамп это понимает.
Келлог напомнил, что США до сих пор ждут меморандум с условиями прекращения огня, который Россия обещала прислать еще неделю назад. Он еще раз призвал прекратить огонь уже сейчас.
"Разжигание страха перед Третьей мировой войной – это досадный, безрассудный комментарий, несоответствующий мировому государству. Президент Трамп работает над тем, чтобы остановить эту войну и прекратить убийства", – написал он.
- В Госдепе США заявили, что слова Трампа о Путине не следует воспринимать как разочарование, и подчеркнули, что у президента США есть рычаги влияния на Россию.
- WSJ сообщало, что Трамп может ввести санкции против России уже на этой неделе. Он все больше разочарован постоянными атаками российского диктатора на Украину и медленными темпами мирных переговоров.