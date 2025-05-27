Слова Трампа о Путине не следует воспринимать как разочарование – Госдеп США

Темми Брюс (Фото: flickr by US Department of State)

Последнее заявление президента США Дональда Трампа не следует воспринимать как разочарование в диктаторе России Владимире Путине. Об этом на брифинге заявила спикер Госдепартамента США Темми Брюс.

"Я бы не назвала это разочарованием. Это заявление человека, который возглавлял борьбу за мир во многих разных регионах. Он четко и абсолютно прозрачно выразил свое мнение о случившемся. И я думаю, что это то, что Россия должна воспринимать серьезно", – сказала она.

Брюс отметила, что в распоряжении Трампа много различных средств для обеспечения того, чтобы позицию США чувствовали и чтобы повлиять на остановку "этой резни". Однако она не ответила журналистам, следует ли ожидать корректировки политики в отношении России.

Вечером 27 мая Трамп заявил, что если бы не он, то с Россией давно бы произошли "очень плохие вещи", но Путин этого не понимает и "играет с огнем".