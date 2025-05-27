Слова Трампа про Путіна не слід сприймати як розчарування – Держдеп США

Речниця Держдепу підкреслила, що у Трампа є важелі впливу на Росію

Теммі Брюс (Фото: flickr by US Department of State)

Останню заяву президента США Дональда Трампа не слід сприймати як розчарування у диктаторі Росії Володимирі Путіні. Про це на брифінгу заявила спікерка Держдепартаменту США Теммі Брюс.

"Я б не назвала це розчаруванням. Це заява людини, яка очолювала боротьбу за мир у багатьох різних регіонах. Він чітко та абсолютно прозоро висловив свою думку про те, що сталося. І я думаю, що це те, що Росія повинна сприймати серйозно", – сказала вона.

Брюс зазначила, що у розпорядженні Трампа є багато різних засобів для забезпечення того, щоб позицію США відчували та щоб вплинути на зупинення "цієї різанини". Проте вона не відповіла журналістам, чи слід очікувати коригування політики щодо Росії.

Ввечері 27 травня Трамп заявив, що якби не він, то з Росією давно сталися б "дуже погані речі", але Путін цього не розуміє та "грає з вогнем".