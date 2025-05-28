Келлог назвав безрозсудною погрозу Медведєва США "Третьою світовою війною"

Спецпосланець нагадав, що Росія ще тиждень тому обіцяла надати меморандум з умовами припинення вогню

Кіт Келлог (Фото: ЕРА)

Спецпосланець президента США з питань України Кіт Келлог назвав безрозсудною погрозу заступника секретаря Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва щодо Третьої світової війни. Про це він написав у соцмережі.

27 травня Медведєв прокоментував слова Дональда Трампа щодо того, що російський диктатор Володимир Путін "грає з вогнем" і з РФ могли відбутися "дійсно погані речі", якби не президент США. Російський політик заявив, що знає лише одну "дуже погану річ" – Третю світову війну і сподівається, що Трамп це розуміє.

На це Келлог нагадав, що США досі чекають на меморандум з умовами припинення вогню, який Росія обіцяла надіслати ще тиждень тому. Він вкотре закликав припинити вогонь вже зараз.

"Розпалювання страху перед Третьою світовою війною – це прикрий, безрозсудний коментар і невідповідний світовій державі. Президент Трамп працює над тим, щоб зупинити цю війну та припинити вбивства", – написав він.