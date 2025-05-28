Келлог назвав безрозсудною погрозу Медведєва США "Третьою світовою війною"
Кіт Келлог (Фото: ЕРА)

Спецпосланець президента США з питань України Кіт Келлог назвав безрозсудною погрозу заступника секретаря Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва щодо Третьої світової війни. Про це він написав у соцмережі.

27 травня Медведєв прокоментував слова Дональда Трампа щодо того, що російський диктатор Володимир Путін "грає з вогнем" і з РФ могли відбутися "дійсно погані речі", якби не президент США. Російський політик заявив, що знає лише одну "дуже погану річ" – Третю світову війну і сподівається, що Трамп це розуміє.

На це Келлог нагадав, що США досі чекають на меморандум з умовами припинення вогню, який Росія обіцяла надіслати ще тиждень тому. Він вкотре закликав припинити вогонь вже зараз.

"Розпалювання страху перед Третьою світовою війною – це прикрий, безрозсудний коментар і невідповідний світовій державі. Президент Трамп працює над тим, щоб зупинити цю війну та припинити вбивства", – написав він.

  • У Держдепі США заявили, що слова Трампа про Путіна не слід сприймати як розчарування, і підкреслили, що у президента США є важелі впливу на Росію.
  • WSJ повідомляло, що Трамп може запровадити санкції проти Росії вже цього тижня. Зазначається, що він дедалі більше розчарований постійними атаками російського диктатора на Україну та повільними темпами мирних переговорів.
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