Келлог получит всю информацию о ситуации на передовой и планах России – Зеленский

Специальный посланник президента США уже провел в Украине ряд встреч с украинским военно-политическим руководством

Владимир Зеленский и Кит Келлог (Фото: ОП)

Специальный представитель президента США Кит Келлог, который 14 июля начал визит в Украину, получит всю информацию о ситуации на передовой и военных планах России. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Келлог уже провел встречи с Зеленским и военным руководством Украины.

"Украинские военные, наша разведка, специальные службы предоставят генералу Келлогу всю необходимую информацию о том, что происходит прямо сейчас на передовой и какие новые наступательные шаги готовит Россия", – сообщил президент.

Келлог пробудет в Украине неделю, программа его визита неизвестна.