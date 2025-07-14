Келлог получит всю информацию о ситуации на передовой и планах России – Зеленский
Специальный представитель президента США Кит Келлог, который 14 июля начал визит в Украину, получит всю информацию о ситуации на передовой и военных планах России. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.
Келлог уже провел встречи с Зеленским и военным руководством Украины.
"Украинские военные, наша разведка, специальные службы предоставят генералу Келлогу всю необходимую информацию о том, что происходит прямо сейчас на передовой и какие новые наступательные шаги готовит Россия", – сообщил президент.
Келлог пробудет в Украине неделю, программа его визита неизвестна.
- 11 июля стало известно, что Келлог отправится с недельной поездкой в Украину.
- По данным главы Офиса президента Андрея Ермака, Келлог планирует обсудить с украинской стороной оборону, укрепление безопасности, оружие, санкции, защиту людей и усиление сотрудничества между Украиной и США.
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