Келлог отримає всю інформацію щодо ситуації на передовій та планів Росії – Зеленський

Спецпосланець президента США вже провів в Україні низку зустрічей з українським військово-політичним керівництвом

Володимир Зеленський і Кіт Келлог (Фото: ОП)

Спеціальний представник президента США Кіт Келлог, який розпочав 14 липня візит до України, отримає всю інформацію щодо ситуації на передовій та військових планів Росії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Келлог вже провів зустрічі із Зеленським та військовим керівництвом України.

"Українські військові, наша розвідка, спеціальні служби нададуть генералу Келлогу всю необхідну інформацію про те, що відбувається саме зараз на передовій та які нові наступальні кроки готує Росія", – повідомив президент.

Келлог перебуватиме в Україні тиждень, програма його візиту невідома.